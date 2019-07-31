Политика

Иркутский губернатор ответил на критику ПутинаМосковский Комсомолец 06:56

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал "трудностями перевода" историю, связанную с разбрасываемой в воду гуманитарной помощью. Так он ответил на критику президента РФ Владимира Путина, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.
РБК05:01

Подробнее о событии

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Московский Комсомолец06:56

Губернатор Иркутской области ответил на критику Путина

URA.Ru06:29

Иркутский губернатор отреагировал на критику Путина из-за паводка

РИА Новости08:40

«Трудности перевода»: иркутский губернатор ответил на критику Путина

Труд11:29

Губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Газета.Ru06:43

Российский губернатор ответил на критику Путина

Lenta.ru05:35

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

РБК05:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

Медведев оценил положение с пожарами в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Космос

Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС

Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика

Белый дом в США обнесут четырехметровым забором

На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора.
Обновлено в 06:55
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Наука

Российские физики создали первый «медный» аналог графена

Обновлено в 09:40
Здоровье

Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена

Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28
Политика

Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В мэрию Москвы поданы еще две заявки на массовые акции

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Происшествия

На Аляске нашли тела трех немецких туристов

Обновлено в 10:59
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Космос

TESS нашел систему из трех экзопланет и красного карлика

Астрономы при помощи телескопа TESS открыли уникальную близкую к нам (73 световых года) систему из трех небольших экзопланет и яркого красного карлика.
Обновлено в 04:59
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Обновлено в 07:46
Экономика

Кабмин обяжет компании использовать российские судна

Кабмин одобрил поправки в Кодекс торгового мореплавания, которые обяжут перевозить грузы и пассажиров только на суднах российского производства.
Обновлено в 12:04
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное