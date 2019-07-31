Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.

с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал "трудностями перевода" историю, связанную с разбрасываемой в воду гуманитарной помощью. Так он ответил на критику президента РФ Владимира Путина, пишет РБК.

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