Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводненияРБК 05:01
Во время визита в Иркутскую область 19 июля Путин критиковал губернатора Левченко за неудовлетворительную работу по устранению последствий паводка.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.РБК05:01
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