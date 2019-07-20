Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводкаКоммерсантъ 10:12
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших. По его словам, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено, из 48 мостов 46 восстановлено.
Читать в источнике
Оценить12
99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.
— Сергей Левченко, российский политикТАСС 07:00
с чего всё началось
Как сообщил в Instagram губернатор региона Сергей Левченко, уже восстановлено 250 из 300 поврежденных автодорог и 46 из 48 мостов, вновь открыт проезд по федеральной трассе.Российская газета09:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Обновлено в 07:22
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 02:17
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Космос
С Байконура стартовал корабль «Союз МС-13» с новым экипажем МКС
Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запущена с космодрома Байконур.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.
Обновлено в 15:50
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В Пентагоне считают высоким риск просчета военных Ирана
Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero ("Стена имперо") в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил".
Обновлено в 15:35
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Наука
Физики повысили скорость работы квантового компьютера в 200 раз
Обновлено 18 июля в 08:45
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 18:32
Футбол
Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Футбол
Олег Кононов: «Мирзова не имело смысла брать в Ростов»
Не было смысла его брать в Ростов.
Обновлено в 17:23
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32