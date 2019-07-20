Общество

Глава Иркутской области отчитался о ликвидации последствий паводкаRT на русском 13:45

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения. Глава государства возмутился тем фактом, что не все пострадавшие получили выплаты. 99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты.
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Сергей Левченко
99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.
— Сергей Левченко, российский политикТАСС 07:00
с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил в своем Instagram-аккаунте
, что единовременная материальная помощь выплачена 99 процентам пострадавших от паводка в регионе.
Lenta.ru10:08

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Глава Иркутской области отчитался о ликвидации последствий паводка

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