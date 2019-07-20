с чего всё началось

99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения. Глава государства возмутился тем фактом, что не все пострадавшие получили выплаты. 99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты.

Авто Немцы выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Политика Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Политика Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского Пушков написал твит, в котором заметил, что непонятно, к каким решениям Зеленского нужно относиться серьезно, если украинские политики называют их цирком.

Политика Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.

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Спорт Либеро Андреев стал игроком «Зенита» 24-летний волейболист Евгений Андреев стал игроком петербургского «Зенита».

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Игры GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

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