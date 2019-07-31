Общество

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»Ведомости 02:13

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует. Об этом он заявил в интервью РБК. Так глава региона ответил на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой.
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с чего всё началось

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О низкой дамбе и утонувшей гуманитарной помощи В последние месяцы Иркутская область стала зоной ЧС.
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Иркутские власти отреагировали на слова об «экологическом Чернобыле» в регионе

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Губернатор Иркутской области, где горит тайга, обиделся на слова об «экологическом Чернобыле»

URA.Ru01:01

Левченко назвал безответственными слова главы Росприроднадзора об экологическом Чернобыле

ИрСити02:47

Российский губернатор назвал безответственными слова о втором Чернобыле

Lenta.ru02:39

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Ведомости02:13

Глава Приангарья назвал безответственными слова главы Росприроднадзора о «новом Чернобыле»

IrkutskMedia03:15

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

РБК00:01
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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

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Футбол

Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
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Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме

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Анна Банщикова: «Я боялась не тюрьмы, а опозорить родню»

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«Уфа» арендовала полузащитника «Краснодара» Голубева

Обновлено вчера в 13:39
Финансы

Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Культура

Мединский прокомментировал смену руководства театра имени Волкова

Смена руководства не повлияет на работу ярославского театра драмы имени Волкова, он работает в штатном режиме, план на сезон полностью сформирован, заявил РИА Новости министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 01:39
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

В Крыму захотели потратиться на горнолыжный курорт

Власти Крыма готовы пойти на серьезные траты для создания сопутствующей инфраструктуры, если теоретическая возможность создания курорта будет подтверждена исследованием.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

На Среднем Урале закрыли два несанкционированных палаточных лагеря

Как рассказала сегодня "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова, выявлены шесть несанкционированных палаточных лагерей в Полевском, Заречном, в Нижних Сергах, Верхотурье (два) и Нижнем Тагиле.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар

Обновлено в 01:31
Экономика

С августа работавшие в 2018 году пенсионеры получат прибавку к пенсии

Размер прибавки рассчитывается индивидуально и зависит от получаемой в 2018 году заработной платы.
Обновлено 29 июля в 09:33
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество

Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России

Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Общество

Названа стоимость восстановления заброшенной больницы в Зеленой Роще

Реставрация заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще потребует вложений в пределах 1-1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:09
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Пентагон планирует исследовать арктические регионы РФ для нужд армии

Под исследование на территории России попали Ямал, остров Колгуев, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Новосибирские острова и Республика Саха.
Обновлено в 03:14
Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»

Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:07
Общество

Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Политика

Сандерс призвал США меньше полагаться на применение силы в политике

США следует в большей степени полагаться на дипломатию, а не на применение силы во внешней политике.
Обновлено в 00:22
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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Город Иванковского района Киевской области Украины. Чернобыль расположен на реке Припять, недалеко от её впадения в Киевское водохранилище. Известен из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
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