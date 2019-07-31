Общество

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»РИА Новости 04:23

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
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Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой. Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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