Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на ее собственный, называет жертв паводка "бичами" и "быдлом".

с чего всё началось

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

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