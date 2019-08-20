Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдлеBFM.ru 08:19

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
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Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»

Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на ее собственный, называет жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Московский Комсомолец09:01

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