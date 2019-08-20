Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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с чего всё началось

Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»

В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».
Московский Комсомолецвчера в 02:25

Подробнее о событии

Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

РИА Новости01:35

Иркутская чиновница назвала фейком запись со словами о быдле

Известия03:28

Экспертиза подтвердила принадлежность голоса чиновнице, оскорбившей жертв паводка

Вести.Ru01:58

Иркутскую чиновницу отправили в отпуск на фоне скандала с «быдлом» в Тулуне

URA.Ru04:27

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Газета.Ruвчера в 22:59

Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Экспертиза: Иркутская чиновница назвала жертв паводка быдлом и бичами

РЕН ТВвчера в 09:41
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Технологии

Голосовые помощники жалуются на грубость людей, показал опрос

Первый социологический опрос чат-ботов, созданных на основе искусственного интеллекта, показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют конфликт людей с машинами и желают отправиться в космос, сообщил Центр социального проектирования "Платформа".
Обновлено в 05:59
Политика

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Хоккей

«Сибирь» подписала новый контракт с 34-летним Пигановичем

Защитник Олег Пиганович подписал новый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на один год.
Обновлено в 03:58
Общество

Вайнштейн попросил перенести процесс о домогательствах из Нью-Йорка

Продюсер Харви Вайнштейн попросил перенести судебное разбирательство о сексуальных домогательствах из Нью-Йорка в другой округ.
Обновлено в 06:09
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Политика

Германия потратила на американские войска в ФРГ за семь лет €243 млн

Обновлено в 00:42
Происшествия

Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Космос

Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Обновлено в 02:19
Политика

В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, при каком условии иранская сторона готова вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Обновлено в 06:15
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»

Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Гаджеты

Samsung до Android Pie обновляет Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A

Android Pie с актуальной оболочкой Samsung One UI стали получать Galaxy Tab S3 и Galaxy Tab A 2017 модельного года.
Обновлено в 06:10
Политика

Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители

Протест американской стороне в связи с принятым решением совершить сделку с Тайванем на поставку истребителей с сопутствующим оборудованием заявили в КНР.
Обновлено в 05:38
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Армия САР продолжает освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб

В Сирии армия продолжает освобождать Хан-Шейхун — один из последних оплотов террористов в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

США сообщили о создании подпадавшей под ДРСМД гиперзвуковой ракеты

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

В Крыму раскопали уникальную античную башню

Обновлено в 06:18
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
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