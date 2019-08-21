Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru 20 августа в 22:59
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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с чего всё началось
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Иркутской области, доход главы пресс-службы иркутского правительства Ирины Алашкевич за 2018 год составил около 5,3 миллиона рублей.Московский Комсомолецвчера в 08:51
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Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», зарабатывает как губернатор
Московский Комсомолецвчера в 08:51
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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
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