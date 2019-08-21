с чего всё началось

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Политика Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Происшествия СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Политика Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Общество Торговая сеть «Магнит» откроет первый алкогольный магазин Эксперимент планируется проводить в течение трёх-шести месяцев, после которых компания решит, стоит ли открывать новые магазины подобного направления.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Политика Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8 Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Спорт Тренер чемпионки ОИ Липински пожизненно отстранён от работы за домогательства Знаменитый американский наставник по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранён от тренерской работы за сексуальные домогательства.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России (63%) испытывают гордость при виде государственных символов страны.

Киберспорт В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Наука Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.

Политика Флаги России подняли над Донецком Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.