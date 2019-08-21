Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59

В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.
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с чего всё началось

Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»

В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».
Московский Комсомолецвчера в 02:25

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Экспертиза: Иркутская чиновница назвала жертв паводка быдлом и бичами

РЕН ТВвчера в 09:41

Иркутская чиновница назвала фейком запись со словами о быдле

Известия03:28

Экспертиза подтвердила принадлежность голоса чиновнице, оскорбившей жертв паводка

Вести.Ru01:58

Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

РИА Новости01:35

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Газета.Ruвчера в 22:59

Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Иркутскую чиновницу отправили в отпуск на фоне скандала с «быдлом» в Тулуне

URA.Ru04:27
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Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Трамп выразил желание вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

Обновлено в 04:25
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа в гостевом доме

Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Барселона» подготовилась к презентации Неймара

Обновлено в 00:14
Футбол

Экс-полузащитник «Спартака» Озбилиз расторг контракт с «Бешикташем»

«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Аразом Озбилизом.
Обновлено в 03:40
Политика

Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Футбол

Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:38
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Сегодня в Петербурге проверят готовность системы оповещения

В Санкт-Петербурге в среду, 21 августа, проверят готовность системы централизованного оповещения. Процедура займет всего 10 минут.
Обновлено в 02:21
Политика

Представлен проект кодекса о выборах

Российский фонд свободных выборов (РФСВ) представил проект кодекса о выборах и референдумах, передают «Ведомости».
Обновлено в 01:58
Происшествия

В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Наука

Реконструирован неандертальский способ приготовления клея

Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского похвасталась пышными формами в Турции

Сегодня, двадцатого августа, Боярская доказала это еще раз. Сейчас двадцатилетняя внучка знаменитого актера отдыхает в Турции.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье

В Москве отменят медсправку для детсадов

Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино

Обновлено в 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
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