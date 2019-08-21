с чего всё началось

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

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Наука На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.

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