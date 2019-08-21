Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru 20 августа в 22:59
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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с чего всё началось
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Иркутской области, доход главы пресс-службы иркутского правительства Ирины Алашкевич за 2018 год составил около 5,3 миллиона рублей.Московский Комсомолецвчера в 08:51
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Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», зарабатывает как губернатор
Московский Комсомолецвчера в 08:51
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
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При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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Наука
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
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Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
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Спорт
МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что Россия будет представлена на Паралимпиаде-2020.
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Две станции мониторинга радиации в России возобновили передачу данных
Обновлено вчера в 03:42
Футбол
Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Над Донецком подняли российские флаги
22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
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Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
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Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.
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Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Небольшой самолет сгорел во время взлета в Калифорнии
В аэропорту Оровилла (Калифорния) возник пожар на взлетно-посадочной полосе. Загорелся небольшой самолет Cessna Citation.
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Общество
Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию
Авиакомпания Utair 20 августа направила в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) письмо о нарушении антимонопольного законодательства.
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Наблюдатели полагают, что смартфоны нового семейства предложат развитые игровые возможности.
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Армия и оружие
В Иране показали аналог ЗРК С-300
В Иране состоялась официальная презентация национального зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", аналога российской зенитной ракетной системы С-300, сообщило иранское телевидение.
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Армия и оружие
Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции Идлиб
Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
Обновлено вчера в 16:42
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Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
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Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39