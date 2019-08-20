Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59
В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.
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с чего всё началось
В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».Московский Комсомолецвчера в 02:25
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Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна
Московский Комсомолецвчера в 22:30
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
В российских школах ограничат использование телефонов
Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.
Обновлено 19 августа в 02:59
Происшествия
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Здоровье
Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки
Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80
Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека.
Обновлено в 03:20
Футбол
Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»
Обновлено вчера в 17:23
Кино
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Технологии
Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену, пишут СМИ
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
35 пассажиров рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности
35 пассажиров самолета, севшего в аэропорту испанской столицы, получили травмы из-за турбулентности во время полета.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено вчера в 09:57
Кино
Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel
Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Кремль прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание американцами ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы создал комиссию по расследованию фактов вмешательства других государств в дела России.
Обновлено 19 августа в 07:21
Футбол
ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина
Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32