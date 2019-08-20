Происшествия

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59

В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.
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с чего всё началось

Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»

В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».
Московский Комсомолецвчера в 02:25

Подробнее о событии

Иркутская чиновница назвала фейком запись со словами о быдле

Известия03:28

Экспертиза подтвердила принадлежность голоса чиновнице, оскорбившей жертв паводка

Вести.Ru01:58

Экспертиза: Иркутская чиновница назвала жертв паводка быдлом и бичами

РЕН ТВвчера в 09:41

Чиновница назвала фальсификацией запись с оскорблениями пострадавших от паводков

Lenta.ru00:50

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Газета.Ruвчера в 22:59

Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

РИА Новости01:35
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

В российских школах ограничат использование телефонов

Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.
Обновлено 19 августа в 02:59
Происшествия

Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей

С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Политика

Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено вчера в 07:08
Здоровье

Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки

Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Задержан водитель мусоровоза, устроившего смертельное ДТП в Челябинске

Обновлено в 03:12
Общество

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым

Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека.
Обновлено в 03:20
Футбол

Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»

Обновлено вчера в 17:23
Кино

Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену, пишут СМИ

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

35 пассажиров рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности

35 пассажиров самолета, севшего в аэропорту испанской столицы, получили травмы из-за турбулентности во время полета.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Краснодаре произошла массовая перестрелка

Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских

13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено вчера в 09:57
Кино

Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel

Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Кремль прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что испытание американцами ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что США изначально вели дело к подрыву договора, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы создал комиссию по расследованию фактов вмешательства других государств в дела России.
Обновлено 19 августа в 07:21
Футбол

ФК «Волгарь» пошутил над суммой выплат за трансферы Сутормина

Пресс-служба астраханского футбольного клуба «Волгарь» пошутила над суммой солидарных выплат, которые получил коллектив за трансферы полузащитника Алексея Сутормина.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

Обновлено в 01:39
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