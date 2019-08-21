Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59

В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.
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с чего всё началось

Руководитель управления пресс-службы Левченко назвала затопленцев «бичами»

В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».
Московский Комсомолецвчера в 02:25

Подробнее о событии

Стало известно, кто стоит за скандалом с чиновницей, назвавшей иркутчан «быдлом» и «бичами»

URA.Ru07:02

Начато служебное расследование из-за слов иркутской чиновницы о «быдле» в Тулуне

Life.ru06:48

Иркутская чиновница назвала фейком запись со словами о быдле

Известия03:28

Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

РИА Новости01:35

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Газета.Ruвчера в 22:59

Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна

Московский Комсомолецвчера в 22:30

Экспертиза: Иркутская чиновница назвала жертв паводка быдлом и бичами

РЕН ТВвчера в 09:41
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Политика

Трамп вновь выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в ходе обыска по делу которого оперативники изъяли более 12 млрд рублей.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

В США похвалили новый русский беспилотник

Обновлено в 06:55
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика

СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Политика

ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику

Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Хоккей

На Кубке мэра Москвы по хоккею на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов

В соревнованиях за Кубок мэра Москвы по хоккею примут участие 12 олимпийских чемпионов.
Обновлено в 03:06
Технологии

В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.
Обновлено в 07:21
Политика

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа

Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Политика

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Экономика

Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика

Девушке Бориса Джонсона отказали во въезде в США

Обновлено в 07:27
Технологии

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина

Защита просила отпустить программиста под залог в миллион рублей. За него также поручился журналист Михаил Фишман, - передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Хоккей

«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»

Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено в 07:33
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»

Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Динамо»

Обновлено в 07:37
Политика

Кравчук рассказал о давлении США для отказа Украины от ядерного оружия

США угрожали Украине экономическими санкциями в случае ее отказа избавиться от ядерного оружия, рассказал первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире "24 канала".
Обновлено в 02:53
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