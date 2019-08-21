В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».

с чего всё началось

В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.

Политика Трамп вновь выступил за возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.

Политика Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в ходе обыска по делу которого оперативники изъяли более 12 млрд рублей.

Политика Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Происшествия Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.

Политика СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.

Политика ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Хоккей На Кубке мэра Москвы по хоккею на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов В соревнованиях за Кубок мэра Москвы по хоккею примут участие 12 олимпийских чемпионов.

Технологии В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.

Политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.

Политика Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.

Экономика Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Футбол «Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените» ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.

Происшествия Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.

Технологии Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Происшествия Мосгорсуд отклонил жалобу на арест фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина Защита просила отпустить программиста под залог в миллион рублей. За него также поручился журналист Михаил Фишман, - передает ТАСС.

Хоккей «Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо» Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.

Политика Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.

Общество Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах» Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.