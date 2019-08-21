Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификациейГазета.Ru вчера в 22:59
В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. По ее словам, в настоящее время запись передана губернатору и находится на экспертизе.
Читать в источнике
Оценить369
с чего всё началось
В аудиозаписи чиновница называет пострадавших от наводнения «бичами», неподобающе высказывается в адрес президента Путина, оценивает визит федеральной власти в Тулун как «показуху».Московский Комсомолецвчера в 02:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Иркутская чиновница назвала фальсификацией ролик с оскорблениями жителей Тулуна
Московский Комсомолецвчера в 22:30
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в ходе обыска по делу которого оперативники изъяли более 12 млрд рублей.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В США похвалили новый русский беспилотник
Обновлено в 06:55
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Хоккей
На Кубке мэра Москвы по хоккею на лед выйдут 12 олимпийских чемпионов
В соревнованиях за Кубок мэра Москвы по хоккею примут участие 12 олимпийских чемпионов.
Обновлено в 03:06
Технологии
В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер
В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.
Обновлено в 07:21
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Политика
Девушке Бориса Джонсона отказали во въезде в США
Обновлено в 07:27
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина
Защита просила отпустить программиста под залог в миллион рублей. За него также поручился журналист Михаил Фишман, - передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено в 07:33
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Динамо»
Обновлено в 07:37
Политика
Кравчук рассказал о давлении США для отказа Украины от ядерного оружия
США угрожали Украине экономическими санкциями в случае ее отказа избавиться от ядерного оружия, рассказал первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире "24 канала".
Обновлено в 02:53