Экономика
«Иркут» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 12:32
Совет директоров корпорации "Иркут" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли. Годовое собрание акционеров пройдет 28 июня 2019 года. Реестр для участия в ГОСА закрылся 24 мая 2019 года.
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Колымская компания «Сусуманзолото» выплатит более 297 млн рублей дивидентов за 2018 год
MagadanMedia.ru26 мая в 17:59
Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды
Интерфаксвчера в 12:26
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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