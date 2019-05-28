Экономика

«Иркут» не планирует выплачивать дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 12:32

Совет директоров корпорации "Иркут" рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли. Годовое собрание акционеров пройдет 28 июня 2019 года. Реестр для участия в ГОСА закрылся 24 мая 2019 года.
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«КамАЗ» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Вести.Финанс06:49

Совет директоров «КамАЗа» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год

ТАСС06:29

Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Интерфаксвчера в 12:26

Дивидендная доходность акций ТМК составит 4,3%

Finam.Ru03:55

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 12:32

«Камаз» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Ведомости03:47

Акции «Россетей» упали на 4% на сообщениях о дивидендах

РБКвчера в 13:19
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Обновлено в 05:03
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Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта

Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
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Обновлено в 04:00
Авто

Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class

С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

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Футбол

Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки

Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе

Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Обновлено вчера в 20:24
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Политика

Спикер парламента Южной Кореи начинает визит в Россию

Председатель Национального собрания - однопалатного парламента Южной Кореи - Мун Хи Сан начинает в понедельник официальный трехдневный визит в Россию, сообщает его пресс-служба.
Обновлено 26 мая в 23:14
Общество

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Обновлено в 05:39
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Религия

РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции

Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55
Футбол

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
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ЖКХ

РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Общество

Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ

Обновлено вчера в 04:30
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Политика

Депутат свердловского Заксобрания пришел на заседание с котом

Обновлено в 07:54
Происшествия

В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США

На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика

Медведев окончательно отменил внутрисетевой роуминг в России

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев своим постановлением окончательно закрепил отмену внутрисетевого роуминга на территории страны.
Обновлено вчера в 11:04
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Тарасенко: «Сент-Луис» погубили ненужные удаления в матче с «Бостоном»

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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Правительство Австрии во главе с Курцем отправлено в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
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