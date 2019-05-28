Экономика

«Мегафон» рекомендовал акционерам не выплачивать дивидендыРеальное время вчера в 06:24

Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по итогам 2018 года. Прибыль компании по МСФО за прошлый год составила около 21,07 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Камаз» отказался от выплаты дивидендов за 2018 год

Ведомости03:47

Дивидендная доходность акций ТМК составит 4,3%

Finam.Ru03:55

«Россети» планируют выплатить дополнительные дивиденды в 2019 году

Известиявчера в 14:52

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 12:32

Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды

Интерфаксвчера в 12:26

Акции «Россетей» упали на 4% на сообщениях о дивидендах

РБКвчера в 13:19

Акции «Россетей» упали в цене на 6% на новостях о дивидендах

ТАССвчера в 11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН

В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Авто

Видео: Кен Блок устроил гонки на гусеничном багги

Американский гонщик и каскадер Кен Блок устроил заезд на гоночном багги Can-Am Maverick X3 XRS Turbo, оборудованном гусеницами вместо колес, на горнолыжном курорте у озера Тахо в Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия

В центре Москвы рухнула часть балкона пятиэтажки

Часть балкона обрушилась на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в центре Москвы, есть угроза обрушения балконов еще на двух этажах здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Музыка

Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину

Семилетняя москвичка Таисия Скоморохова спела на «слепых прослушиваниях», шоу транслировал телеканал «1+1».
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Общество

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Обновлено вчера в 00:10
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.
Обновлено в 05:26
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Общество

Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду

Муж Полины Гагариной и модный фотограф Дмитрий Исхаков на днях пообщался со своими подписчиками в "Инстаграме".
Обновлено в 02:07
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт

Собянин рассказал о благоустройстве Остоженки

Мэр добавил, что благоустройство Остоженки не коснется ее транзитной функции.
Обновлено в 04:13
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное