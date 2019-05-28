Экономика
«Мегафон» рекомендовал акционерам не выплачивать дивидендыРеальное время вчера в 06:24
Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по итогам 2018 года. Прибыль компании по МСФО за прошлый год составила около 21,07 млрд рублей.
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Совет директоров «Иркута» впервые с 2010 года рекомендовал не выплачивать дивиденды
Интерфаксвчера в 12:26
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