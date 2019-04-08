Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населенияPravda.Ru 06:21

У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.

Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство. Требование прозвучало в эфире телеканала "ИнТБ".

Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения

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