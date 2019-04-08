Политика
Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населенияPravda.Ru 06:21
Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство. Требование прозвучало в эфире телеканала "ИнТБ".
Читать в источнике
Оценить548
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Транспорт
«Зайцы» Петербурга накатались на 630 тысяч рублей
Штраф за безбилетный проезд в электричках по территории Петербурга составляет 1040 рублей, а по территории Ленобласти – 1290 рублей, вне зависимости от того, сколько станций проехал «заяц».
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено в 17:38
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Финансы
Рубль ускорил рост к доллару и подорожал к евро благодаря нефти
Доллар США ускорил снижение, евро развернулся вниз и тоже дешевеет на Московской бирже в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.
Обновлено в 12:39
Экономика
Pinterest планирует IPO с привлечением до 1,5 миллиардов долларов
Ценовой диапазон Pinterest в Сан-Франциско от 15 до 17 долларов за акцию оценивается примерно в 11 миллиардов долларов, что ниже 12 миллиардов долларов в последнем раунде частного финансирования.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых
Обновлено в 06:04
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Политика
Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 18:19
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Наука
Учёные обнаружат смертельные вирусы с помощью анализа мочи комаров
Именно поэтому был разработан новый метод, с помощью которого эксперты обнаружат смертельные вирусы на основе анализа мочи.
Обновлено в 13:00
Кино
Актер из «Игры престолов» Кит Харингтон исполнил стриптиз на каблуках
В эфире американского шоу Saturday Night Live появился актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джонса Сноу в «Игре престолов».
Обновлено в 13:52
Происшествия
Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых
Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после атаки авиации Хафтара
Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 16:41
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
По данным компании, на российском заводе Mercedes-Benz будет производиться сварка, покраска, сборка и установка различных комплектующих.
Обновлено в 15:02
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55