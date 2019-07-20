Политика
The Telegraph: Лондон может объявить о санкциях в отношении ИранаREGNUM вчера в 21:07
Британское правительство разрабатывает пакет мер в отношении Ирана в связи задержанием британского танкера в Омузском проливе, сообщает 20 июля The Telegraph.
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Гаджеты
Android улучшит поддержку беспроводных наушников
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено вчера в 16:25
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта
В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено вчера в 14:22
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли с тренировки на «скорой»
Как стало известно, с одной из тренировок, мальчика увезли на «скорой».
Обновлено в 01:00
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
"На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека", - сказал он.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Москве у безработного похитили рюкзак с почти 5 млн рублей
На северо-востоке Москвы, в Останкинском районе, на улице Академика Королёва, дом 4, корпус 2, двое неизвестных открыто похитили у безработного рюкзак, в котором находилось 4 млн 850 тыс. рублей.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке
Ольга Бузова опубликовала видео, записанное на ее последнем концерте в Бишкеке.
Обновлено в 00:13
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
В России предлагают не считать пиво алкоголем
Трансформация действующего закона должна вывести пиво и иную пивоваренную продукцию из сферы, которую регулирует реализацию алкогольной продукции на розничном рынке страны, в том числе и в сфере общепита.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Культура
В Шанхае показали фильм на основе китайской оперы «А зори здесь тихие»
До начала просмотра перед зрителями, а также посетившими мероприятие представителями генерального консульства РФ в Шанхае, выступил режиссер фильма Тэн Цзюньцзе, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 01:25
Технологии
FT: на тысячах мобильных телефонов установлено следящее ПО
По данным FT, 54% людей, замеченных в домашнем насилии по отношению к близким, использовали шпионские программы для слежки.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд
Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.
Обновлено вчера в 23:12
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Единоборства
Боксера Дадашева ввели в кому после боя
Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
Обновлено в 02:06
Кино
[SDCC 2019] Хидео Кодзима посетил выставку
Пара вопросов о Death Stranding и бокс-арты Прошедшую в Сан-Диего Comic Con 2019 посетил Хидео Кодзима; там он отвечал на вопросы перед аудиторией – немного рассказал об игре и представил обложки дисковых версий игры, которые совсем не понравились фанатам.
Обновлено в 00:10
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено вчера в 06:24