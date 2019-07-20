Британское правительство разрабатывает пакет мер в отношении Ирана в связи задержанием британского танкера в Омузском проливе, сообщает 20 июля The Telegraph.

The Telegraph: Лондон может объявить о санкциях в отношении Ирана

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