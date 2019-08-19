Политика
Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости вчера в 18:06
В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара.
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Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США
Российская газетавчера в 19:27
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств
В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Жители Сочи опубликовали видео затопленного города
Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.
Обновлено вчера в 05:34
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание
В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более 1,5 часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать
В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов
Согласно информации «Яндекс.Расписания», 30 рейсов задержано и ещё четыре отменено в столичных аэропортах.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика
МФО снизили ставки по займам
Микрокредитные финансовые организации (МФО) снизили в 2019 году полную стоимость кредита до 440% годовых против 530–540% в 2017 году.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.
Обновлено вчера в 06:42
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Авто
Nissan и Dongfeng выпустили удешевленный аналог Nissan Kicks
Компания Nissan и китайский автогигант Dongfeng выпустили полностью электрическую версию небольшого паркетника Venucia T60.
Обновлено вчера в 00:32
Кино
Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики»
Съемки ленты под руководством российского режиссера Джаника Файзиева продолжаются с 2017 года.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Летящий офицер ФСБ: Федорова показала, как ее муж прыгает с тарзанки
Телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» показала в Сети душещипательный ролик, как ее муж, офицер ФСБ и сотрудник администрации президента России Андрей Бородин, прыгает в пропасть при помощи тарзанки.
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено 17 августа в 01:35
Политика
Президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине
Ситуацию в Сирии и на Украине сегодня могут обсудить главы России и Франции.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
Первая в Сибири высокоскоростная магистраль появится в Кузбассе
Строительство первой в Сибири высокоскоростной автомобильной магистрали заканчивается в Кузбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Германия планирует депортировать беженцев за отпуск на родине
Обновлено вчера в 08:42
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25