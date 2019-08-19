Политика

Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости вчера в 18:06

В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара.
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Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США

Российская газетавчера в 19:27

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Народные новостивчера в 19:56

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

RT на русскомвчера в 19:42

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

ТАССвчера в 22:25

Иранский танкер покинул Гибралтар

РИА Новостивчера в 18:06

Grace1 уйдет из Гибралтара до понедельника

Вестник Кавказавчера в 10:59

Иранский танкер покинет Гибралтар в течение ближайших суток или двух

Вести ФМ17 августа в 13:59
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено вчера в 10:19
Политика

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Обновлено вчера в 22:58
Музыка

Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств

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Происшествия

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По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

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Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
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Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Обновлено вчера в 15:35
Общество

Жители Сочи опубликовали видео затопленного города

Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.
Обновлено вчера в 05:34
Общество

К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска

Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

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Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере

Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

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В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика

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Гибралтар
Страна
Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
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