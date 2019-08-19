Политика
Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости 18:06
Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация GBC News. Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
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Авто
Эксперты назвали 5 лучших альтернатив фургона Lada Largus
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Общество
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.
Обновлено в 06:21
Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы.
Обновлено в 17:02
Политика
Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено в 04:41
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Космос
«КосмоКурс» собирается использовать 3D-печать при создании двигателей
Обновлено вчера в 05:23
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Политика
Мумии возрастом около трех тысяч лет обнаружили в Йемене
Археологи обнаружили древнее поселение и мумии возрастом около 3000 лет в окрестностях столицы Йемена, пишет агентство новостей SABA.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
Обновлено в 08:39
Авто
Представлен 1200-сильный электрический суперкар Draco GTE
Гиперкар под капотом прячет четыре электрических мотора, которые развивают суммарную мощность 1200 л.с. и 8 800 Нм крутящего момента.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп заявил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США отметил, что не намерен раздумывать над другой кандидатурой Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил журналистам, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:03
Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:07
Общество
Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников
Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.
Обновлено в 07:32
Политика
Лидер партии Зеленского заявил, что война в Донбассе будет долгой
Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что военные действия в Донбассе не закончатся в ближайшее время.
Обновлено в 11:38
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх
Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 15:19