Политика

Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости 18:06

Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар, сообщает местная телерадиовещательная корпорация GBC News. Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
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Иранский танкер покинул Гибралтар

РИА Новости18:06

WSJ: иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

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