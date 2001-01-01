Финансы

Иранский конфликт взбудоражил Уолл-стрит. Индексы развернутся внизРБК 09:19

2 фото
После эйфории минувшего дня на Уолл-стрит ожидается относительное затишье. По всей видимости, инвесторы взяли паузу, чтобы оценить новые ценовые уровни акции. Тем более что на повестку дня вышел конфликт между США и Ираном.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Иранский конфликт взбудоражил Уолл-стрит. Индексы развернутся вниз

РБК09:19

US STOCKS-Фьючерсы падают на фоне напряженности между США и Ираном

Financial One08:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Xiaomi презентовала новые смартфоны и «убила» старую линейку

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в своем блоге на сайте Weibo рассказал о смартфонах новой линейки CC, название которой расшифровывается сразу несколькими способами - Colorful & Creative, Camera & Camera и так далее.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Обновлено в 13:08
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Футбол

Фернандеш может остаться в «Локомотиве»

Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
Обновлено в 09:21
Политика

Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Футбол

Марадона опроверг слухи о болезни Альцгеймера

Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 06:07
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика

Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск

Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол

ЦСКА может купить хорватского защитника Шарлия

Московский ЦСКА может купить хорватского защитника Звонимира Шарлия. Об этом сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 11:20
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Футбол

Сульшер согласился отпустить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Футбол

Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»

Обновлено в 12:43
Политика

Зеленский открестился от увольнения Авакова

Освобождение от должности главы МВД Украины Арсена Авакова согласно конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной рады.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Общество

Россияне смогут заключить брак и подать заявление в полицию в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) смогут в будущем заменить собой различные госорганы и вместо них выполнять государственные услуги.
Обновлено в 03:02
Политика

Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте.
Обновлено в 10:14
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика

Минкомсвязь перезапускает созданный 1,5 года назад Фонд развития IT

Фонд развития IT был создан в начале 2017 года еще при прежнем главе министерства Николае Никифорове.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тегеран
Столица Ирана
Столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны. Город расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное