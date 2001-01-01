Финансы
Иранский конфликт взбудоражил Уолл-стрит. Индексы развернутся внизРБК 09:19
После эйфории минувшего дня на Уолл-стрит ожидается относительное затишье. По всей видимости, инвесторы взяли паузу, чтобы оценить новые ценовые уровни акции. Тем более что на повестку дня вышел конфликт между США и Ираном.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Xiaomi презентовала новые смартфоны и «убила» старую линейку
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в своем блоге на сайте Weibo рассказал о смартфонах новой линейки CC, название которой расшифровывается сразу несколькими способами - Colorful & Creative, Camera & Camera и так далее.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына
Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату
Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Футбол
Фернандеш может остаться в «Локомотиве»
Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.
Обновлено в 09:21
Политика
Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что в рамках восстановления инфраструктуры Донбасса может покрасить ларек или два ларька.
Обновлено в 12:02
Авто
Опубликован список самых надежных марок автомобилей
Обновлено в 07:05
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Футбол
Марадона опроверг слухи о болезни Альцгеймера
Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 06:07
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика
Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск
Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
ЦСКА может купить хорватского защитника Шарлия
Московский ЦСКА может купить хорватского защитника Звонимира Шарлия. Об этом сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 11:20
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 07:20
Футбол
Сульшер согласился отпустить Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Футбол
Агент раскрыл детали трансфера Вильена в «Краснодар»
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский открестился от увольнения Авакова
Освобождение от должности главы МВД Украины Арсена Авакова согласно конституции осуществляется по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной рады.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Общество
Россияне смогут заключить брак и подать заявление в полицию в МФЦ
Многофункциональные центры (МФЦ) смогут в будущем заменить собой различные госорганы и вместо них выполнять государственные услуги.
Обновлено в 03:02
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Транспорт
«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды
Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте.
Обновлено в 10:14
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Экономика
Минкомсвязь перезапускает созданный 1,5 года назад Фонд развития IT
Фонд развития IT был создан в начале 2017 года еще при прежнем главе министерства Николае Никифорове.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03