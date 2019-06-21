Иранский конфликт взбудоражил Уолл-стрит. Индексы развернутся внизРБК 09:19

После эйфории минувшего дня на Уолл-стрит ожидается относительное затишье. По всей видимости, инвесторы взяли паузу, чтобы оценить новые ценовые уровни акции. Тем более что на повестку дня вышел конфликт между США и Ираном.

Религия В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Происшествия В Петербурге проверяется информация об избиении двух малолетних детей Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила о начале проверки появившихся сведений об избиении двух малолетних детей, которые поступили в одну из местных больниц с побоями.

Шоу-бизнес Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле «В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.

Происшествия Жуткая авария у КАД спровоцировала пробку на Шафировском Массовая авария на КАД с участием четырех автомобилей спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

Наука Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Политика Путин объяснил высокие зарплаты чиновников Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.

Музыка София Ротару возвращается в Россию Певица София Ротару выступит в России после долгой паузы, сообщает издание Utro.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Политика МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.

Происшествия Пожарные придумали необычный способ спасения застрявшей в люке белки Немецкие пожарные проявили смекалку, когда пытались спасти маленького бельчонка, застрявшего в канализационном люке.

Экономика В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.

Политика Спикер грузинского парламента ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.

Общество ЦБ поддержал стандарт по взысканию задолженности МФО Банк России поддержал стандарт по взысканию просроченной задолженности на рынке микрофинансовых организаций, разработанный саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и развитие», сообщили в пресс-службе ЦБ.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Теннис Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне, победив Шварцмана Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира ATP500 в Лондоне и квалифицировался в полуфинал соревнований.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Гаджеты Intel готовит снижение цен на настольные процессоры Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.

Политика Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.

Экономика Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2% Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.

Путешествия Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Общество В Испании нашли древнеримский саркофаг Археологи, проводившие раскопки в средневековом квартале в Гренаде, обнаружили древнеримский свинцовый саркофаг II — III вв. н. э. Исследователи не ожидали такой находки, так как искали артефакты христиан или арабов, пишет N+1.