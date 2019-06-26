Футбол

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Советский спорт04:22

Иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на 4 млн евро

Sport24.ru04:05

Источник: Иранский клуб готов предложить Каррере контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро

Матч ТВ04:58

Массимо Каррера может вернутся к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев

Спорт день за днем04:49

Иранский «Персеполис» предлагает Каррере 2-летний контракт с зарплатой 2 млн евро

Sports.ru04:34

Каррера может стать главным тренером иранского клуба

Чемпионат04:32

Источник: «Персеполис» предлагает Каррере контракт на два года

Спорт-Экспресс04:05
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Происшествия

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Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года

Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

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Экономика

Кабмин выделит ещё 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2019 году

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В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек

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Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО

Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
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Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании

19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
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Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro представил, каким станет новый Geely Atlas

Китайская компания вывела на местный рынок обновленный кроссовер Boyue Pro. Модель получила изменения в дизайне экстерьера и интерьера.
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СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
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Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Сборная Гондураса установила уникальное в мировых масштабах достижение

26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира.
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Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

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Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
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Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

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СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре

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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»

Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.
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Футбол

Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»

Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно.
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В США признали правильность курса России на закупку золота

Россия на протяжении многих лет является одним из крупнейших в мире держателей золота.
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
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В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода

Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

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Армия и оружие

В ДНР задержали диверсантов, планировавших убийства видных ополченцев

В коротком сообщении отмечается, что группа была направлена в ДНР с целью устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств непризнанной республики.
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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