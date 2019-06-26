Футбол
Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22
Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Массимо Каррера может вернутся к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев
Спорт день за днем04:49
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Новым заместителем генпрокурора РФ стал Дмитрий Демешин
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Обновлено в 04:20
Происшествия
Назван рекорд превышения скорости на Крымском мосту
На сегодняшний день максимальная скорость автотранспорта, проезжающего по Крымскому мосту, была 243 км / ч Сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения авто по Крымскому мосту.
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Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
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Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
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Главный нарколог России рассказал об опасности вейпов и кальянов
Напомним, ранее специалисты из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ароматизаторы в жидкостях для электронных сигарет наносят заметный урон клеткам слоя, выстилающего сосуды.
Обновлено в 02:29
Экономика
Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года
Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
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Экономика
Кабмин выделит ещё 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования в 2019 году
Обновлено в 04:44
Общество
В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале
Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
Обновлено в 04:23
Авто
Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО
Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
19 июня в Дании ответили на обвинения в задержке строительства трубопровода.
Обновлено в 04:22
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro представил, каким станет новый Geely Atlas
Китайская компания вывела на местный рынок обновленный кроссовер Boyue Pro. Модель получила изменения в дизайне экстерьера и интерьера.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Футбол
Сборная Гондураса установила уникальное в мировых масштабах достижение
26 июня состоялись матчи третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в квартете С. Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью (1:1) и заняли первые два места в группе, выйдя в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 02:18
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения
Обновлено в 04:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об отравлении людей в поселке в Краснодаре
Следственные органы возбудили уголовное дело после отравления 24 человек, предварительно, питьевой водой, в поселке Краснодарском в Краснодаре.
Обновлено в 04:42
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону»
Барселона рассматривала возможность приобретения защитника Манчестер Юнайтед Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:52
Футбол
Агент подтвердил заинтересованность Буффона в возвращении в «Ювентус»
Представитель 41-летнего итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина подтвердил, что возвращение футболиста в «Ювентус» возможно.
Обновлено в 02:00
Экономика
В США признали правильность курса России на закупку золота
Россия на протяжении многих лет является одним из крупнейших в мире держателей золота.
Обновлено в 04:58
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Советский, российский режиссер, актер и сценарист Валерий Харченко умер на 82-м году жизни.
Обновлено в 03:41
Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликёроводочного завода
Сам задержанный проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В ДНР задержали диверсантов, планировавших убийства видных ополченцев
В коротком сообщении отмечается, что группа была направлена в ДНР с целью устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств непризнанной республики.
Обновлено в 04:58