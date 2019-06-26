Футбол
Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22
Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев
Спорт день за днем04:49
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Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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Транспорт
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Авто
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Обновлено вчера в 06:05
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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
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Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
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Украинский моряк женился в российском СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
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