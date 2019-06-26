Футбол

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Советский спорт04:22

Иранский «Персеполис» предлагает Каррере 2-летний контракт с зарплатой 2 млн евро

Sports.ru04:34

Источник: Иранский клуб готов предложить Каррере контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро

Матч ТВ04:58

Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев

Спорт день за днем04:49

Иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на 4 млн евро

Sport24.ru04:05

Каррере предложили в иранском клубе зарплату € 2 млн в год

Чемпионат04:32

Источник: «Персеполис» предлагает Каррере контракт на два года

Спорт-Экспресс04:05
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Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у Первого канала миллионы рублей

Обновлено в 12:27
Игры

Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии

PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД

Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Общество

В России могут снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.
Обновлено в 13:15
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:32
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia XCeed

Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Происшествия

РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку

Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника

Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
Политика

Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

Обновлено в 09:25
Кино

Посмертный проект Стэна Ли выйдет в свет в виде книги

Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли – роман «Уловка света» (A Trick of the Light) – будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 07:07
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью

Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 03:43
Культура

С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Кино

Оператор «Отряда самоубийц» снимет в Петербурге фильм о жизни в общаге

В Петербурге стартовали съемки фильма по роману Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Об этом рассказал ТАСС сам писатель.
Обновлено в 10:06
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Футбол

«ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 230-250 млн

По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230-250 млн.
Обновлено в 12:31
Политика

Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Обновлено в 09:10
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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