Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

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Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

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Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Армия и оружие Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Армия и оружие Российские военные специалисты покинули Венесуэлу Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.

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Происшествия В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.

Политика Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.

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