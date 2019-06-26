Футбол

Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22

Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контракт

Советский спорт04:22

Иранский «Персеполис» предлагает Каррере 2-летний контракт с зарплатой 2 млн евро

Sports.ru04:34

Источник: Иранский клуб готов предложить Каррере контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро

Матч ТВ04:58

Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев

Спорт день за днем04:49

Иранский клуб предложил Каррере двухлетний контракт на 4 млн евро

Sport24.ru04:05

Каррере предложили в иранском клубе зарплату € 2 млн в год

Чемпионат04:32

Источник: «Персеполис» предлагает Каррере контракт на два года

Спорт-Экспресс04:05
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По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
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Обновлено в 08:42
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Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Базовые фьючерсы на нефть марки Brent выросли к 18:26 МСК на 56 центов до $65,42 за баррель.
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Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
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Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину

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В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
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Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
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Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

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В Саратове предотвратили теракт

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У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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