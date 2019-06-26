Футбол
Иранский клуб предлагает Каррере двухлетний контрактСоветский спорт 04:22
Как сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира, 25 июня Каррера встречался с представителями Персеполиса в Стамбуле. Итальянскому специалисту был предложен двухлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
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Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности впервые за 8 месяцев
Спорт день за днем04:49
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Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
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Без лишнего веса: Стас Ярушин привел себя в форму
Артист выразил надежду, что для некоторых подписчиков, страдающих лишним весом, эти фотографии могут стать мотиватором.
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На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
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У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
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Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
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Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
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РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
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Транспорт
В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
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Обновлено в 09:27
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Футбол
Кононов рассказал, когда «Спартак» выберет нового капитана
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, когда в команде будет выбран новый капитан.
Обновлено в 09:01
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Футбол
Гинер: Усманов помог ЦСКА в оформлении трансфера футболиста Влашича
Российский миллиардер Алишер Уманов, являющийся бизнес-партнером основного акционера английского футбольного клуба "Эвертон" Фархада Мошири, помог ЦСКА в оформлении трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 08:19
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Цены на нефть растут в ожидании данных по сырой нефти в США
Базовые фьючерсы на нефть марки Brent выросли к 18:26 МСК на 56 центов до $65,42 за баррель.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
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Обновлено в 09:09
Политика
Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду
На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей
Обновлено в 09:27
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18