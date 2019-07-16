Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны. Перед этим нуждающееся в ремонте судно подало сигнал с просьбой о помощи.

Футбол Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая Перейро Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Общество Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Транспорт «Аэрофлот» сократил время перелета в Юго-Восточную Азию В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с открытием воздушного пространства Пакистана рейсы перевозчика по направлениям из/в Пхукет, Хошимин, Бангкок и Дели (SU274/275, SU292/293, SU270/271, SU232/233, SU234/235) с 16 июля будут выполняться по измененному времени.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Происшествия В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода и скрылась В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. При этом автомобилист не остановился помочь сбитому, а скрылся с места аварии.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Общество Екатеринбурженка вернула 20 миллионов за неисправный Tesla Жительница Екатеринбурга через суд вернула 20 млн рублей за автомобиль Tesla, который оказался неисправен.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Космос Радиотелескоп FAST поищет экзопланеты с магнитным полем Телескоп FAST, самый большой радиотелескоп в мире с заполненной апертурой, будет использоваться для поиска экзопланет, которые расположены на расстояниях до ста световых лет от Солнца и обладают магнитным полем.

Происшествия В Подмосковье Ил-26 готовится к аварийной посадке Самолет вылетел в Иркутск из аэропорта Жуковский еще в 7 утра.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Общество Сегодня кировчане смогут наблюдать уникальное лунное затмение Вечером 16 июля жители Кировской области увидят луну красного цвета.

Авто Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.

Происшествия СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.