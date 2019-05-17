Армия и оружие
Иранские ракеты нацелились на американские корабли в Персидском заливеМосковский Комсомолец 08:54
Армия Ирана нацелила свои ракеты малой дальности на суда 5-го флота ВМС США в Персидском заливе. Согласно публикациям в американских СМИ, противокорабельные снаряды были установлены на Малые суда иранского флота.
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В Екатеринбурге приостановили строительство храма
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Финансы
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В Анкаре 16—17 мая прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
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Обновлено в 10:28
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Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
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