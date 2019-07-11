Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкерГазета.Ru вчера в 20:57
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив.
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с чего всё началось
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.РБКвчера в 19:59
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