с чего всё началось

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным источников, британский корабль подвергся нападению с иранской стороны в то время, когда выходил из Персидского залива и собирался в Ормузский пролив.

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Общество Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.

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Общество В России решили найти управу на 14-летних живодеров Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».

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Авто АИ-92 или АИ-95: выбираем бензин для автомобиля Как подчеркивается, бензин марки АИ-92 гораздо дешевле 95-го и по этой причине большая часть водителей, чьи автомобили должны заправляться высокооктановым бензином, стараются экономить и заливают в них более дешевое топливо.

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

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Экономика Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года Министерство финансов РФ не рассматривает возможность продления действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 2020 года, сообщил в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия В Новосибирской области три человека погибли в аварии В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.

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Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

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Шоу-бизнес Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.

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Теннис Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.

Политика Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.

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Армия и оружие Новейший британский авианосец дал течь Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.