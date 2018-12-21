Армия и оружие
Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости15:19
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