Политика

Иран: ОПЕК умирает из-за России и Саудовской АравииИА REX 07:34

Прибывший в Вену для участия в саммите ОПЕК министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что Организация стран-экспортёров нефти умирает из-за действий России и Саудовской Аравии.
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В Иране обнаружили признаки распада ОПЕК

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Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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В Петербурге трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на КАД

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Общество

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ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

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Обновлено в 08:50
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Происшествия

Город в Мексике засыпало метровым слоем града

В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
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Экономика

Как уход от долевого строительства повлияет на рынок недвижимости

С 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Самолет с поврежденным шасси приготовился аварийно сесть в Израиле

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В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Авто

СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

Обновлено в 07:57
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Крыша жилого дома загорелась в Нижневартовске

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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
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«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

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Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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Шоу-бизнес

46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком

Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.
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На главу штаба Навального в Петербурге вновь напали

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Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
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Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
Обновлено в 06:47
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Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
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