Иран не будет возражать против продления договоренностей о сокращении добычи в рамках кооперации ОПЕК и стран "не ОПЕК", но считает, что картель умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.

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Нефтяной картель ОПЕК умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания стран-членов организации, которое продлится в Вене с 1 по 2 июля.

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