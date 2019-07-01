Политика
Иран заявил об угрозе распада ОПЕК из-за действий Москвы и Эр-РиядаГазета.Ru 06:15
Нефтяной картель ОПЕК умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в преддверии заседания стран-членов организации, которое продлится в Вене с 1 по 2 июля.
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Иран не будет возражать против продления договоренностей о сокращении добычи в рамках кооперации ОПЕК и стран "не ОПЕК", но считает, что картель умирает из-за того, что мандат решений в альянсе фактически перешел в руки Москвы и Эр-Рияда.ТАСС01:51
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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Обновлено в 08:15
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Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
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Обновлено вчера в 23:20
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