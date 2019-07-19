Политика

Иран заявил о захвате британского танкераLenta.ru 14:35

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Инцидент произошел в Ормузском проливе.
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МИД Британии предупредил Иран о последствиях из-за задержанного танкера

РБК19:38

Иран захватил два танкера Великобритании

Snob.ru17:22

Владелец второго танкера опроверг его задержание Ираном

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Иран заявил о задержании британского танкера

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Танкерные войны: на борту задержанного Ираном судна есть трое россиян

Вести.Ru16:35

Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер

RT на русском18:37

Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

ТАСС21:30
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Экономика

Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 22:22
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Экономика

Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено в 22:41
Общество

Исследование показало рост спроса на пилотов в России за два года

Почти в четыре раза за два года вырос спрос на пилотов в России, это может быть связано с оживлением экономики и активным развитием малой авиации, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
Обновлено в 20:24
Музыка

Ширан спел на концерте в Москве в футболке сборной России по футболу

Обновлено в 19:16
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 03:54
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42
Здоровье

Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам

Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Военная полиция ЦВО доставила 10 тонн гуманитарных грузов в Тулун

Военная полиция ЦВО оказала помощь в доставке гуманитарных грузов в город Тулун.
Обновлено в 13:43
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

Обновлено в 05:48
Технологии

Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing

Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Общество

В Южной Корее усиливается бойкот японских товаров

В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров между Сеулом и Токио более половины потребителей страны уже присоединились к бойкоту японских товаров, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, опубликованную южнокорейскими СМИ.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено в 22:35
Футбол

Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в «Локомотиве»

Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив".
Обновлено в 10:46
Политика

Путин рассказал о своем президентстве

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Сербия заменит советские зенитные ракеты на французские

По заявлению промышленников, с Сербией заключен контракт на поставку 18 пусковых установок «Мистраль» и 50 ракет, которые усилят противовоздушную оборону страны и заменят устаревшие советские аналоги.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Греции зафиксировали землетрясение

Напомним, что в 1999 году в Греции было зафиксировано сильное землетрясение, которое привело к гибели 143 человек.
Обновлено в 10:49
Хоккей

Труба подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт на 56 млн долларов

По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов в год. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 16:38
Музыка

Алла Пугачева восхитилась выступлением Maruv в Юрмале

Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.
Обновлено в 11:30
Политика

Побывавший на Луне американский астронавт разочаровался

Обновлено в 20:08
Экономика

Статистики: уровень госдолга растет в 11 странах Евросоюза

По данным за первый квартал 2019 года уровень госдолга вырос в 11 странах-членах Евросоюза из 28, сообщили в службе статистики ЕС в пятницу, 19 июля.
Обновлено в 11:38
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Футбол

Анчелотти: «„Наполи“ до конца лета может купить не одного, а двух больших игроков»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сообщил, что до конца трансферного окна в клубе могут появиться несколько больших игроков.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Жена умирающего экс-футболиста «Зенита»: «Фернандо не спит ночами, потому что боится умереть»

Обновлено в 22:00
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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