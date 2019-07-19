Политика

Иран заявил о захвате британского танкераLenta.ru 14:35

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Инцидент произошел в Ормузском проливе.
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На задержанном Ираном танкере оказались россияне

Ведомости16:22

Танкер Либерии Mesdar отпустили после задержания в Ормузском проливе

RT на русском17:59

Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе

РИА Новости17:47

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Интерфакс17:40

Названы три причины задержания британского танкера Ираном

Lenta.ru17:12

В Иране опровергли задержание танкера под либерийским флагом

РБК16:58

Косачев: Москва должна добиваться соблюдения Ираном прав россиян на задержанном танкере

ТАСС17:49
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Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

Обновлено в 16:02
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Трамп назвал священным потолок госдолга США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить использование потолка госдолга США в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в конгрессе.
Обновлено в 15:19
Религия

Власти Москвы одобрили проект храма в стиле минимализма

Москомархитектура одобрила проект храма в стиле минимализма на западе Москвы.
Обновлено в 03:44
Кино

Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия

Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Интернет

Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Футбол

Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии

В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено вчера в 08:37
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Политика

Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги

Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено в 11:16
Общество

Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Обновлено в 11:56
Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37
Происшествия

Подросток угнал два самолета в Китае

Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
Энергетика

Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено в 16:53
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Игры

Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO

Обновлено в 11:43
Футбол

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом

Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан выступил с концертом в Москве в футболке с российским гербом, передает Super.ru.
Обновлено в 16:19
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал

Обновлено в 08:25
Происшествия

Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге

Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Кино

В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»

В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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