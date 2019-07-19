Политика
Иран заявил о захвате британского танкераLenta.ru 14:35
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Инцидент произошел в Ормузском проливе.
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Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Трамп назвал священным потолок госдолга США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить использование потолка госдолга США в качестве инструмента для переговоров о заключении сделки в конгрессе.
Обновлено в 15:19
Религия
Власти Москвы одобрили проект храма в стиле минимализма
Москомархитектура одобрила проект храма в стиле минимализма на западе Москвы.
Обновлено в 03:44
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Футбол
Леонид Слуцкий обозначил планы на сезон в Голландии
В Голландии большинство команд атакуют лучше чем обороняются.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется Умтити
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Подросток угнал два самолета в Китае
Подросток угнал два самолета в экскурсионном бюро в Китае.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено в 16:53
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Игры
Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO
Обновлено в 11:43
Футбол
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с российским гербом
Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан выступил с концертом в Москве в футболке с российским гербом, передает Super.ru.
Обновлено в 16:19
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Обновлено в 08:25
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено в 06:58
Кино
В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56