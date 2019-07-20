Политика

Иран заявил о задержании британского танкераРИА Новости вчера в 22:27

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Решение принято из-за нарушения судном международных норм.
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В Иране назвали причину задержания британского танкера

РБК01:32

Иран заявил, что экипаж Stena Impero останется на борту до конца расследования

ТАСС01:46

Растет напряженность в Ормузском проливе

Эхо Москвы01:00

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июля

Интерфакс00:30

Иран заявил о задержании британского танкера

РИА Новостивчера в 22:27

Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер

RT на русскомвчера в 18:37

Главные новости к утру 20 июля

Коммерсантъ00:10
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Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу.
Обновлено в 01:46
Происшествия

После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации

18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Авто

«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5

«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Обновлено вчера в 19:46
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия

Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда

Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено вчера в 15:34
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Политика

В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии

По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим

20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Космос

Миссия «Аполлон-11»: в NASA показали неизвестные кадры полёта на Луну

Прорыву исполнилось 50 лет В NASA обнародовали неизвестные фотографии астронавтов "Аполлон 11", покоривших Луну 50 лет назад.
Обновлено 17 июля в 14:35
Космос

Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием со дня высадки на Луну

Обновлено в 00:52
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Приамурье в ДТП пострадали девять человек

Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье

В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана

Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.
Обновлено вчера в 07:31
Инцидент с танкерами в Оманском заливеБольше новостей по теме
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