Политика
Иран заявил о задержании британского танкераРИА Новости вчера в 22:27
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero. Об этом сообщает Press TV в Twitter. Решение принято из-за нарушения судном международных норм.
Читать в источнике
Оценить235
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу.
Обновлено в 01:46
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации
18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено вчера в 12:30
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим
20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Космос
Миссия «Аполлон-11»: в NASA показали неизвестные кадры полёта на Луну
Прорыву исполнилось 50 лет В NASA обнародовали неизвестные фотографии астронавтов "Аполлон 11", покоривших Луну 50 лет назад.
Обновлено 17 июля в 14:35
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Приамурье в ДТП пострадали девять человек
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
В посёлках Махачкалы запретили использовать воду из под крана
Согласно постановлению администрации Махачкалы от 11 июля, использование воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения в посёлках Сулак, Кяхулай и мкр Ватан для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд временно запрещено.
Обновлено вчера в 07:31