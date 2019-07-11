В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти заявили, что поводом для задержания стало нарушение режима санкций Евросоюза в отношении Сирии.

Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера

Наука Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования Ученые высказали предположение, что некоторые виды опухолей не привлекают таких больших денег, поскольку они затрагивают части тела, которые не принято широко обсуждать.

Единоборства Российскому боксеру потребовалась трепанация черепа после поединка После поединка Дадашев потерял сознание, у него диагностировали тяжелый отек мозга.

Футбол Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Футбол РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.

Политика Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Армия и оружие Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Венесуэлы Отправленная на перехват венесуэльская авиация установила, что в воздушное пространство Венесуэлы вторгся «летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США».

Политика Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.

Происшествия Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Политика Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.

Единоборства Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.

Футбол В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов.

Политика МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника «В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы», — заключила Соломатина.

Политика Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Игры В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.

Баскетбол Кендрик Перри покинул «Нижний Новгород» Американский защитник Кендрик Перри, выступавший в прошлом сезоне за "Нижний Новгород", продолжит карьеру во французском клубе "Метрополитан 92", сообщает официальный сайт нижегородцев.

Футбол Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем» Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.