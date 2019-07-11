Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкераРБК 04:52
В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти заявили, что поводом для задержания стало нарушение режима санкций Евросоюза в отношении Сирии.
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Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский рассказал, какой законопроект рассмотрит новая Рада
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная рада нового созыва рассмотрит одним из первых законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 06:08
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Футбол
В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове
Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной обвинил в краже денег свою жену
Супруг кассирши заявил, что приехал на Первый канал под давлением лиц, которые осуществляют защиту Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Обновлено в 05:29
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Ювентус» может приобрести защитника «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 05:14
Политика
Помпео: США «разочарованы» тем, что Анкара купила С-400
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил разочарование в связи с решением Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено вчера в 15:41
Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Политика
Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:48