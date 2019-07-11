Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкераРБК 04:52
В июле шедший под флагом Панамы иранский танкер Grace 1 был задержан в Гибралтарском проливе. Британские власти заявили, что поводом для задержания стало нарушение режима санкций Евросоюза в отношении Сирии.
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Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Политика
Китай оказался втянут в торговую войну Японии и Южной Кореи
Точнее, у Токио есть твёрдое основание обвинять Samsung и SK Hynix в транзите сырья из Японии в Китай минуя таможню в Южной Корее.
Обновлено в 07:46
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой в Бишкеке разочаровал фанатов
Выступление телеведущей Ольги Бузовой в Бишкеке стало поводом для критики со стороны её фанатов.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Религия
Патриарх Кирилл заявил, что богатства не помогут «узреть Бога»
«Трудно богатому войти в Царство небесное», - сказал Кирилл.
Обновлено в 07:58
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на глухонемых в метро
В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро на станции "Пушкинская".
Обновлено в 08:13
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Авто
Бюджетник Renault Triber дебютировал на автосалоне в Индонезии
Компания Renault привезла на автомобильную выставку в Индонезии (GIIAS-2019) свой новый бюджетный кросс-вэн – Triber.
Обновлено в 04:27
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Ливневые дожди в Японии привели к эвакуации 110 тысяч человек
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные районы Японии на фоне прохождения тайфуна "Данас", привели к отмене 14 авиарейсов; эвакуация в регионе объявлена для более чем 110 тысяч человек, еще почти 245 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Обновлено вчера в 21:43
Культура
Усадьбу Петра Витгенштейна в Дружноселье восстановят
Обновлено в 06:50
Происшествия
Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе
Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе.
Обновлено в 00:04
Общество
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В зоопарке отмечают, что жеребенка закормили посетители, которые игнорируют не только предупреждающие таблички о запрете кормления животных в зоопарке, но и просьбы сотрудников учреждения.
Обновлено в 08:02
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 03:52
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала себя хулиганкой
Ксения Собчак разразилась гневным постом на своей странице в социальных сетях.
Обновлено в 06:22
Общество
Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима»
Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48