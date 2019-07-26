Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракетуГазета.Ru вчера в 19:51
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с чего всё началось
Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Коммерсантъвчера в 21:49
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Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Валерия вышла на сцену фестиваля «Жара» в «космическом» образе
Позже Валерия показала еще один образ с фестиваля, для чего использовала яркий парик и темный блестящий костюм.
Обновлено в 02:07
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Общество
Жара в Париже установила новый абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Карло Анчелотти: «Хамес и Николя Пепе интересуют „Наполи“»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал интерес к полузащитникам Николя Пепе («Лилль») и Хамесу Родригесу («Реал»).
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Водолазы ведут поиски тела утонувшей женщины
Обновлено в 01:21
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
Обновлено в 02:40
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
«Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций
Сколько инвесторы готовы заплатить за акции "Газпрома" "Дочки" "Газпрома" — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz — получили 494 заявки на 198,894 млрд руб. в рамках продажи 2,93% его акций, говорится в материалах газовой монополии, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу
За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу
Обновлено в 00:35