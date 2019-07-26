Армия и оружие

Иран запустил баллистическую ракетуГазета.Ru вчера в 19:51

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.
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с чего всё началось
Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает телеканал Fox News
 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Коммерсантъвчера в 21:49

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Иран произвёл запуск баллистической ракеты

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СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

РИА Новостивчера в 22:00

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RT на русскомвчера в 20:03

Иран запустил баллистическую ракету

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Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты

ТАССвчера в 19:48
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
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В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
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Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков

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