с чего всё началось

Происшествия Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Шоу-бизнес Валерия вышла на сцену фестиваля «Жара» в «космическом» образе Позже Валерия показала еще один образ с фестиваля, для чего использовала яркий парик и темный блестящий костюм.

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка» Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.

Политика На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Футбол Карло Анчелотти: «Хамес и Николя Пепе интересуют „Наполи“» Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал интерес к полузащитникам Николя Пепе («Лилль») и Хамесу Родригесу («Реал»).

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Экономика «Газпром» собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку собственных акций Сколько инвесторы готовы заплатить за акции "Газпрома" "Дочки" "Газпрома" — голландская Gazprom Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz — получили 494 заявки на 198,894 млрд руб. в рамках продажи 2,93% его акций, говорится в материалах газовой монополии, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.

Здоровье Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.

Политика Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.

Политика Палата представителей США одобрила законопроект по госдолгу За законопроект по бюджету и продлению срока наступления потолка госдолга на два года отдали голоса 284 члена Палаты представителей.