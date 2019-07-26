с чего всё началось

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Происшествия В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Армия и оружие Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Авто Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.

Экономика Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

Происшествия Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно «В 7:00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна "Сянхайлинь-8"»,— говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Здоровье ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.

Футбол Хаджибегич возглавил сборную Черногории Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика В США на федеральном уровне вернули смертную казнь В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.

Гаджеты Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.

Экономика Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.

Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.