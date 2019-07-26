Армия и оружие

Иран запустил баллистическую ракетуГазета.Ru вчера в 19:51

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности.
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с чего всё началось
Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает телеканал Fox News
 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Коммерсантъвчера в 21:49

Подробнее о событии

Иран успешно провёл испытания баллистической ракеты средней дальности

Эхо Москвы01:31

СМИ: Иран испытал баллистическую ракету

РИА Новостивчера в 22:00

СМИ сообщили о пуске Ираном баллистической ракеты

RT на русскомвчера в 20:03

Иран произвёл запуск баллистической ракеты

News.ruвчера в 20:07

СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности

РБКвчера в 21:27

Иран запустил баллистическую ракету

Газета.Ruвчера в 19:51

Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты

ТАССвчера в 19:48
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Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
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Общество

Массовая гибель пчел произошла в Томской области

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Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года

Обновлено вчера в 13:43
Политика

В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Политика

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму

В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Общество

Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Единоборства

Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка

Обновлено вчера в 13:04
Политика

Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь

Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Политика

В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17

Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Футбол

ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира

В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные

На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
Армия и оружие

Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков

Команды военнослужащих из 21 страны прибывают в Псков для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019».
Обновлено в 03:34
Авто

Назвали дату российской премьеры нового Suzuki Jimny

Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре

Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Футбол

Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России

Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 14:25
ЖКХ

Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах

Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:00
Здоровье

Национальный календарь прививок в России расширят

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут внести в Национальный календарь прививок России.
Обновлено в 04:03
Здоровье

В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей

Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.
Обновлено в 00:59
Экономика

Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России

Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу

Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35
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