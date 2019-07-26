с чего всё началось

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Политика В партии Зеленского призвали повременить с реформами Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.

Происшествия Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Политика Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Политика Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17 Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.

Общество Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.

Армия и оружие Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков Команды военнослужащих из 21 страны прибывают в Псков для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019».

Авто Назвали дату российской премьеры нового Suzuki Jimny Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Армия и оружие Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Футбол Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.

ЖКХ Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Здоровье Национальный календарь прививок в России расширят Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут внести в Национальный календарь прививок России.

Здоровье В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.

Экономика «Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.

Политика Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.