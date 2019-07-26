Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракетуГазета.Ru вчера в 19:51
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с чего всё началось
Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Коммерсантъвчера в 21:49
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Массовая гибель пчел произошла в Томской области
Обновлено в 03:48
Общество
Полигон «Воловичи» в Коломне закроют до конца года
Обновлено вчера в 13:43
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Политика
Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму
В Московский городской суд поступило около 30 судебных исков по выборам в Мосгордуму, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 03:29
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Единоборства
Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь
Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 мячей в 30 встречах.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в России в выходные
На северо-востоке европейской части России и на крайнем севере в выходные возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — заявил Голубев.
Обновлено 24 июля в 12:19
Армия и оружие
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
Команды военнослужащих из 21 страны прибывают в Псков для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019».
Обновлено в 03:34
Авто
Назвали дату российской премьеры нового Suzuki Jimny
Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Совбез ООН продлил мандат миротворцев на Кипре
Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческой миссии на Кипре еще на полгода, говорится в резолюции, принятой советом.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 14:25
ЖКХ
Россияне оценили услуги ЖКХ у себя в районах
Большинство россиян (76%) положительно оценивают систему ЖКХ в районах, где они живут, высшую оценку поставили 5%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 01:00
Здоровье
Национальный календарь прививок в России расширят
Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут внести в Национальный календарь прививок России.
Обновлено в 04:03
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске
Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.
Обновлено в 00:59
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу
Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35