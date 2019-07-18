с чего всё началось

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim. Это произошло к югу от острова Ларек. Задержанный корабль может перевозить до 2 млн. литров нефти.

Экономика Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10% Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Культура Инна Чурикова госпитализирована в Москве Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Культура Бэтмен введен в Зал славы комиксов Бэтмен стал первым вымышленным персонажем, включенным в Зал славы комиксов.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Политика Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.

Политика США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17 Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.

Космос Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.

Экономика Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.

Политика Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Происшествия Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.

Политика Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Здоровье Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.