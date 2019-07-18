Политика
Иран захватил иностранный танкер с нефтьюANNA-News 07:19
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim. Это произошло к югу от острова Ларек. Задержанный корабль может перевозить до 2 млн. литров нефти.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Судно, задержанное Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе, шло под британским флагом, сообщило иранское агентство YJC со ссылкой на информированный источник.Коммерсантъ13:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Ашберн
Экономика
Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодных культур с 20 до 10%.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика
Зеленский назвал условия для возобновления сотрудничества с Россией
Возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.
Обновлено вчера в 16:26
Теннис
Кудерметова снялась с турнира в Бухаресте из-за травмы лодыжки
Обновлено в 15:58
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Культура
Инна Чурикова госпитализирована в Москве
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Культура
Бэтмен введен в Зал славы комиксов
Бэтмен стал первым вымышленным персонажем, включенным в Зал славы комиксов.
Обновлено в 19:11
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну.
Обновлено вчера в 08:39
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний
Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
Обновлено в 19:01
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»
Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Политика
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Здоровье
Для спасения Поли Ярушкиной не хватает 935 450 руб
Если вы решили спасти Полю Ярушкину, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42