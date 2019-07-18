Политика

Иран захватил иностранный нефтяной танкерДождь 06:43

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV. Associated Press сообщает, что на борту находятся 12 человек.
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с чего всё началось
Агентство Associated Press
 писало, что судно Riah перестало выходить на связь после изменения курса в сторону Исламской Республики и перемещалось с выключенными транспондерами.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
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В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

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