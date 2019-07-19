Политика
Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкерМИР 24 06:54
В Персидском заливе силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер, сообщает местный телеканал Press TV. По данным источника, задержание случилось неподалеку от острова Ларак в Ормузском проливе. Судно перевозило контрабандный груз нефти.
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с чего всё началось
Агентство Associated Press писало, что судно Riah перестало выходить на связь после изменения курса в сторону Исламской Республики и перемещалось с выключенными транспондерами.News.ru13:30
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Энергетика
Reuters: МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году
"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Происшествия
Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»
Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Премьер Саксонии призывает снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
Обновлено в 02:25
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
МИД Ирана напомнил США об их географическом местоположении
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил Соединенным Штатам о том, что они находятся слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.
Обновлено в 20:26
Политика
Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено в 20:24
Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни
Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Гаджеты
Sony проектирует гибкий смартфон со встроенными в экран датчиками
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено в 17:04