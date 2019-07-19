с чего всё началось

В Персидском заливе силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер, сообщает местный телеканал Press TV. По данным источника, задержание случилось неподалеку от острова Ларак в Ормузском проливе. Судно перевозило контрабандный груз нефти.

Энергетика Reuters: МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году "МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Происшествия Завершено следствие по делу Александра Шестуна Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Политика Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Премьер Саксонии призывает снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Игры Казино в GTA Online появится 23 июля Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.

Технологии В России участились кибератаки на медицинские учреждения В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

Политика МИД Ирана напомнил США об их географическом местоположении Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил Соединенным Штатам о том, что они находятся слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.

Политика Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17 Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.

Технологии «Яндекс» запустит новые интерактивные ответы Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».

Политика В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Здоровье Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.

Происшествия Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.