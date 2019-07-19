Политика

Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкерМИР 24 06:54

В Персидском заливе силы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили нефтяной танкер, сообщает местный телеканал Press TV. По данным источника, задержание случилось неподалеку от острова Ларак в Ормузском проливе. Судно перевозило контрабандный груз нефти.
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с чего всё началось
Агентство Associated Press
 писало, что судно Riah перестало выходить на связь после изменения курса в сторону Исламской Республики и перемещалось с выключенными транспондерами.
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