Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо и следовал в одну из арабских стран. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.

Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкер

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