Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкерРБК 06:06

Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо и следовал в одну из арабских стран. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.
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Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

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