Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе второй за месяц иностранный танкерРБК 06:06
Иранские пограничники задержали в водах Персидского залива шедший под иностранным флагом танкер, который перевозил на своем борту контрабандное топливо и следовал в одну из арабских стран. Об этом сообщает иранский телеканал PressTV.
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Общество
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
«Локомотив» нацелился на Комличенко
Обновлено в 06:08
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон — 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
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Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06
Политика
Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки.
Обновлено в 03:03
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Происшествия
На юге Ирана разбился истребитель
Истребитель ВВС Ирана потерпел аварию в провинции Бушер на юге страны, жертв нет.
Обновлено в 06:38
Наука
Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев
В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.
Обновлено в 05:27
Футбол
Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом»
Победа «Краснодара» в гостевом поединке с «Зенитом» оценивается букмекерами коэффициентами от 3,7 до 4,32, в зависимости от выбранной конторы.
Обновлено 02 августа в 10:20
Здоровье
Улан-удэнцам не рекомендуют пить воду из скважин и колодцев
Из-за поднятия уровня грунтовых вод администрация города Улан-Удэ настоятельно рекомендует населению не употреблять и не использовать для приготовления пищи воду из скважин и колодцев.
Обновлено в 02:22
Технологии
Японцы спустили на воду морской паром с исключительно батарейным питанием
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Таджикские военные прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2019
Таджикистан примет участие в эстафете военных медиков АрМИ-2019 в Узбекистане Представители разных стран собрались в "Домике дружбы", чтобы принять участие в жеребьевке.
Обновлено вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
Обновлено в 05:29
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Происшествия
Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продают убыточный бизнес-центр
Бизнес-центр «Нахимов», расположенный в Екатеринбурге на улице Вайнера, продают за 180 миллионов рублей, пишет портал Е1.
Обновлено в 06:05
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Общество
Площадь природных пожаров увеличилась на 6,5 тыс. гектаров
Обновлено в 04:02
Авто
Составили ТОП-3 лучших бронированных автомобилей
Портал «Военное дело» поделился информацией о самых интересных бронированных машинах.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку
Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.
Обновлено в 05:48
Футбол
Семак рассказал о дебюте Малкома
Сергей Семак принял решение под конец матча выпустить на поле Малкова – он находится в Санкт-Петербурге всего несколько дней, контракт с ним заключили 2 августа и вот уже состоялся его дебют.
Обновлено вчера в 17:42