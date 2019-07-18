Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкерИзвестия 06:52

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Fars. Отмечается, что задержание судна произошло еще 14 июля.
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Иран задержал иностранный танкер с контрабандным топливом

РИА Новости07:04

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

Известия06:52

Иранцы захватили нефтяной танкер

Lenta.ru06:24

Иранские военные задержали за контрабанду нефти иностранный танкер

Интерфакс06:39

Иран заявил о задержании танкера с контрабандным топливом

RT на русском06:28

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

РБК06:39

СМИ: Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

ТАСС06:19
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Общество

Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
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Энергетика

В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой

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Обновлено в 06:32
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В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

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Чемезов заявил о готовности России вместо F-35 поставлять Турции Су-35

Обновлено в 06:50
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Обновлено в 06:55
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Зеленский счел позором желание Рады устроить себе каникулы

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул спикера Верховной Рады Андрея Парубия в бездействии из-за отказа собрать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 06:23
Политика

Зеленский заявил, что «партнеры Украины» были против его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "партнеры" Киева были против его общения с российским коллегой Владимиром Путиным и убеждали отказаться от идеи звонить ему.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия

МВД Сербии получило вызов о бомбе в самолёте с молодёжной сборной

Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись

Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Культура

В Петербурге представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства

Петербуржцев приглашают увидеть пять концепций преображения Конюшенного ведомства.
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Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
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Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета

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EA анонсировала Plants vs. Zombies 3

Обновлено в 05:59
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Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
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Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
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В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»

Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Общество

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
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Происшествия

Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства

Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие

Появилось видео стрельб из ЗРК «Тор» на Новой Земле

На архипелаге Новая Земля военнослужащие Северного флота выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор".
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
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Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
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Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика

МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
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