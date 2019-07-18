Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтьюREGNUM 07:18
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает издание Fars. По данным агентства, на танкере может находиться до 1 миллиона баррелей контрабандной нефти.
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Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки
Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Экономика
Общий долг Китая превысил 300% ВВП
Фото: EPA / ROMAN PILIPEY В первые три месяца года долг составлял почти 304% ВВП Китая по сравнению с 297% годом ранее.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Стала известна причина вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Британцы думали, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подружится с женой Гарри Меган Маркл.
Обновлено в 08:12
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Брутальный российский внедорожник Апал-21541 «Сталкер», построенный на базе Lada 4x4, появился в продаже у одного из дилеров Lada в Тольятти.
Обновлено в 03:07
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено в 07:37
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Экономика
Чистая прибыль eBay в I полугодии снизилась на 12,3%
Чистая прибыль крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay по итогам шести месяцев 2019 года сократилась на 12,3% в годовом выражении, составив 920 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 00:59
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу общей дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились об опеке над дочерью Леей после расставания.
Обновлено в 05:21
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Многодетная Порошина поделилась снимком в бикини с отдыха
Мария Порошина в Instagram разместила снимок, на котором она в бикини. Рядом с ней стоит одна из ее дочерей.
Обновлено в 05:03
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49