Происшествия

Иран задержал танкер с контрабандной нефтьюREGNUM 07:18

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает издание Fars. По данным агентства, на танкере может находиться до 1 миллиона баррелей контрабандной нефти.
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Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе

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Иран заявил о задержании танкера с контрабандным топливом

RT на русском06:28

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РБК07:10

СМИ: Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

ТАСС06:19
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