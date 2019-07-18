Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливеРБК 07:10
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim. Это произошло к югу от острова Ларек в минувшее воскресенье, 14 июля.
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