Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливеРБК 07:10

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim. Это произошло к югу от острова Ларек в минувшее воскресенье, 14 июля.
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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

РИА Новости07:12

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

РБК07:10

СМИ: Иран задержал в Персидском заливе иностранное судно с контрабандным топливом

ТАСС06:19

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Интерфакс06:39

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе по подозрению в контрабанде нефти

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RT на русском06:28

Одно из двух. Танкер - бункеровщик в Ормузском проливе либо отбуксировали, либо захватили

Neftegaz.ru06:51
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