Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливеRT на русском 11:02
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ. В Тегеране отмечают, что судно перевозило 700 тыс. литров контрабандной нефти в арабские страны. Все семеро членов экипажа корабля задержаны.
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